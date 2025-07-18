Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 14:15

Туризм

В РСТ рассказали, с чем связана популярность рейсов в Геленджик

В РСТ рассказали, с чем связана популярность рейсов в Геленджик

Билеты на первый после перерыва рейс из Москвы в Геленджик стоили 30 тыс рублей

Первый более чем за три года авиарейс вылетел из Москвы в Геленджик

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В Геленджике вырос спрос на гостиницы после открытия аэропорта

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Арутюнов рассказал, с чем связана популярность рейсов в Геленджик после открытия аэропорта.

По его словам, причиной стали пятна мазута нефти, которые до сих пор иногда наблюдаются в районе Анапы. В связи с этим интерес туристов смещается к курортам, расположенным южнее. Вторая причина в том, что самолеты уже давно не летали в аэропорт Геленджика. При этом многие россияне любят этот курорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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