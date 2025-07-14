Турпоток в Москву вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

В 2024 году столицу посетили 26 миллионов человек, что почти на 6% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше, чем в рекордном 2019-м. Треть внутреннего турпотока приходится на Центральный федеральный округ: Воронеж, Калуга, Рязань, Смоленск и другие города.

Также заметен приток туристов из Санкт-Петербурга, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Свердловской области. Среди иностранных туристов лидируют гости из Китая, Турции, ОАЭ и Индии.

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