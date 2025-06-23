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23 июня, 13:15

Туризм

В Абхазии объяснили скандал вокруг экономных российских туристов

В Абхазии объяснили скандал вокруг экономных российских туристов

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Российские туристы все чаще задумываются, стоит ли ехать в Абхазию. Поводом для сомнений стал резонанс, возникший после заявления сотрудницы Минтуризма, которая упрекнула гостей из России в желании экономить на отдыхе. Ее слова вызвали негативную реакцию в соцсетях, однако позже в ведомстве пояснили, что рады всем гостям и не собираются выбирать туристов по уровню затрат.

Абхазия остается одним из самых популярных направлений для россиян – этому способствуют доступные цены и живописная природа. В этом году продажи туров выросли на 30%, а общее число поездок может превысить миллион. Цены на отели при этом уже поднялись в среднем на 10–15%. Власти республики отмечают, что страна ждет рекордный турпоток, а добраться до Абхазии можно и самолетом, и поездом, и автомобилем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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