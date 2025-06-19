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19 июня, 22:15

Туризм

Захарова заявила, что в Иране и Израиле остались не больше 10 туристов из России

Захарова заявила, что в Иране и Израиле остались не больше 10 туристов из России

Большинство застрявших в ОАЭ российских туристов вернутся домой до конца недели

Более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

Захарова: более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

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В Иране и Израиле остались не больше 10 организованных туристов из России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, с 14 июня из Ирана эвакуированы около 500 россиян, а из Израиля – более 100 граждан. Дипломат отметила, что по рекомендации Минэкономразвития России туроператоры приостановили продажи туров в эти страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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