Эколог Пукалов: мазут после крушения танкеров до пляжей Геленджика не добрался

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В Геленджике можно отдыхать без вреда для здоровья, так как мазут не добрался до местных пляжей во время ЧП с танкерами. Об этом Life.ru заявил эколог Роман Пукалов.

Эксперт напомнил, что Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика для купания.

"<...> Я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только легкие фракции мазута", – сказал Пукалов.

Он отметил, что отсутствие тяжелых фракций мазута в этой местности подтверждается водолазными исследованиями.

В свою очередь, спрос на отдых в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может вырасти на 35–45% на фоне открытия аэропорта, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

При этом в моменте всплеск интереса к направлению может увеличиться в 2–3 раза. Однако число бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание, а также погодных условий, подчеркнул он.

Аэропорт Геленджика возобновит работу 10 июля. С 2022 года авиагавань в числе 11 аэропортов юга России не принимала рейсы по соображения безопасности.

Авиакомпания "Аэрофлот" уже открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком. Первый перелет запланирован 18 июля, цена билетов начинается от 17,8 тысячи рублей.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Совокупный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей.