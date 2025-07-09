"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов между Москвой и Геленджиком

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Геленджиком. Соответствующая информация появилась на сайте перевозчика.

Первый рейс в курортный город запланирован 18 июля, цена билетов начинается от 17,8 тысячи рублей. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Время в пути из Москвы в Геленджик займет 4 часа 5 минут, обратно – 3 часа 55 минут.

Аэропорт Геленджика возобновит работу 10 июля. Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Росавиации и Госпоркорации по ОрВД.

Российские эксплуатанты уже уведомлены о параметрах работы авиагавани. Регулярные рейсы будут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

С 2022 года авиагавань в числе 11 аэропортов юга России не принимала самолеты по соображениям безопасности.