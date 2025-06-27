Эксперт Мкртчян: москвичи чаще всего выбирают Санкт-Петербург для летних поездок

Турэксперты назвали Санкт-Петербург, Калининград, Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды самыми популярными направлениями для летних путешествий у москвичей. Как быстрее, экономнее и комфортнее туда добраться – в нашем материале.

Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Культурная столица России остается у москвичей лидером среди всех туристических направлений в любое время года, подчеркнул вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"Есть даже такая поговорка: "Не знаешь, куда ехать, езжай в Санкт-Петербург". В среднем житель столицы бывает там 2–3 раза в год", – пояснил эксперт в беседе с Москвой 24.

Добираясь туда, туристы в равной степени отдают предпочтение самолетам, поездам и личным автомобилям, указал Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Если речь идет о путешествии трех человек и более, самым выгодным будет личный транспорт. Это касается не только Санкт-Петербурга, но большинства популярных российских направлений.

Поездка в северную столицу из Москвы на машине займет в среднем 7 часов и обойдется в 6,5–7 тысяч рублей. В стоимость входит бензин и оплата проезда по скоростной трассе М-11.

Быстрее будет добраться на самолете: за 1,5 часа перелета в одну сторону путешественник заплатит от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. Если рассматривать железнодорожные перевозки, билет на скоростной поезд "Сапсан" (в дороге примерно 4 часа) будет стоить минимум 6 тысяч рублей, тогда как на обычном (в пути 8–9 часов) можно доехать в среднем за 2–3 тысячи, подчеркнул эксперт.

При этом планируя отпуск, он рекомендовал покупать билеты заранее из-за динамического ценообразования, которое действует и на железнодорожных, и на авиаперевозках.

Калининград

Этот город входит в число популярных туристических направлений у тех москвичей, которые хотят увидеть европейскую архитектуру, указал Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Плюс Калининграда еще и в том, что там есть Балтийское море. А июль и август в этом регионе считаются купальным сезоном.

Однако в этом направлении выбор у жителей столицы с точки зрения трансфера небольшой. Те, у кого нет загранпаспорта, могут воспользоваться только услугами авиаперевозчика. Билет на самолет в среднем обойдется в 8,5–10 тысяч рублей, а путь составит 2,5 часа. Для тех, у кого есть загранпаспорт, существует вариант попасть в город на поезде: состав едет из Москвы около 20 часов, пересекая границы двух соседних государств. Стоимость билетов начинается от 5–6 тысяч рублей, и раскупают их очень быстро, предупредил эксперт.

Проезд в Калининград на автомобиле пока невозможен: паром, соединяющий город с Санкт-Петербургом, приостановил свою роботу до середины августа 2025 года.

Краснодарский край

С точки зрения морского отдыха, самыми популярными и доступными остаются курорты Краснодарского края, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Предпочтительный у жителей столицы транспорт зависит от той части региона, куда они направляются. Если мы говорим о северной части побережья, к примеру, Новороссийске и Геленджике, – туда чаще всего едут на личных авто. Это связано с тем, что авиасообщение закрыто, а билеты на поезда раскупают быстро", – заявил эксперт.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Для путешествий в другую сторону побережья, Сочи и Адлер, 80–90% процентов жителей столицы выбирают самолеты. Это дешевле, проще, быстрее.

Что касается цены путешествия на автомобиле, и в сторону Сочи, и в сторону Анапы поездка из Москвы, по подсчетам эксперта, обойдется примерно в 20 тысяч рублей. В сумму включена стоимость бензина и оплата проезда по трассе М-4. При этом, если на север побережья путь займет примерно 22 часа, то на юг, из-за особенностей дороги, – 30.

Если ехать на поезде, стоимость места в плацкарте в сезон в обе части побережья будет начинаться в среднем от 5–7 тысяч рублей. Самые быстрые составы пробудут в пути около суток, рассказал специалист. Выбирать такой способ проезда особенно выгодно тем туристам, которые планируют отдыхать в центральной части побережья, между Лазаревским и Джубгой. Туда одинаково сложно добираться как на машине, так и на самолете, указал Ромашкин.

В то же время средняя цена билетов в аэропорт Адлера в сезон составляет 8–10 тысяч рублей в одну сторону, добавил эксперт.

Крым

Наиболее комфортным для москвичей способом поездки в Крым из-за закрытого авиасообщения остается личный транспорт, отметил Сергей Ромашкин.

"Прежде всего, так быстрее. Дорога на машине занимает 20–25 часов, тогда как на поезде – от 28 до 40. Кроме того, на автомобиле можно комфортно и без пересадок добраться до многих удаленных частей Крыма и самостоятельно посетить достопримечательности полуострова", – рассказал турэксперт.

Говоря о цене, поездка на автомобиле обойдется в среднем 15–17 тысяч рублей – в стоимость входят бензин и проезд по платным дорогам. Цена билетов на поезд в плацкарт начинается от 6 тысяч рублей, в купе – от 11 тысяч.

Кавказские Минеральные Воды

По словам Сергея Ромашкина, на отдых в эти края зачастую отправляется более взрослое поколение жителей столицы, которое предпочитает комфортный и быстрый перелет из Москвы.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Рейс в Минеральные воды летом обойдется в среднем в 10 тысяч рублей в одну сторону. К стоимости дороги необходимо прибавить трансфер от аэропорта до конкретного города-курорта – к примеру, Пятигорска или Кисловодска.

Поезда в Минеральные воды едут от 21 до 40 часов. Стоимость билетов в плацкарт в среднем начинается от 5,5 тысяч рублей, в купе – от 10 тысяч. В то же время дорога на автомобиле занимает около 20 часов и обойдется путешественникам примерно в 15 тысяч с учетом бензина и платных дорог, заключил представитель АТОР.

