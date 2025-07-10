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10 июля, 14:15

Туризм

Спрос на отели в Геленджике увеличился в два раза

Спрос на отели в Геленджике увеличился в два раза

Турпоток в Геленджик может увеличиться на 40% после открытия аэропорта

Тур в Геленджик с перелетом в среднем будет стоить около 70 тыс рублей

Первый рейс из Москвы в Геленджик отправится 18 июля

Аэропорт Геленджика откроют после многолетнего перерыва

Росавиация разрешила Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в КНДР

В Минтрансе сообщили об открытии аэропорта Геленджика

Первый после перерыва рейс из Москвы в Геленджик отправится 18 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

Авиабилеты из Москвы в Геленджик появились в продаже

Число онлайн-запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое. Уже скоро москвичи смогут улететь к морю напрямую: билеты на первые рейсы из Москвы поступили в продажу, их стоимость зависит от даты и класса обслуживания.

Первый рейс вылетит 18 июля, а с 25 июля они станут ежедневными. Стандартный номер в отеле в Геленджике на июль можно забронировать от 5 тысяч рублей в сутки, а к августу цены традиционно растут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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