Спрос на отели в Геленджике увеличился в два раза

Число онлайн-запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое. Уже скоро москвичи смогут улететь к морю напрямую: билеты на первые рейсы из Москвы поступили в продажу, их стоимость зависит от даты и класса обслуживания.

Первый рейс вылетит 18 июля, а с 25 июля они станут ежедневными. Стандартный номер в отеле в Геленджике на июль можно забронировать от 5 тысяч рублей в сутки, а к августу цены традиционно растут.

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