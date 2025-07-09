Новый этап устройства трамвайной линии стартовал на проспекте Академика Сахарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить работы по новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара в Москве. Участок на проспекте Академика Сахарова будет соединять действующие пути, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время специалисты занимаются прокладкой путей через Садовое кольцо. Они уже прошли три полосы по внешней стороне и четыре – в центральной части. На данный момент для работ заняты три полосы по внутренней стороне кольца. Завершить работы планируется 15 июля.

При работах строители задействуют технологию бесшовной укладки рельсов на усиленном монолитном основании. Сначала они делают специальную выемку, после чего готовят основание на жестком бетоне с армированием, выставляют рельсы и бетонируют. На завершающем этапе специалисты укладывают финишное покрытие.

Также в Москве началось устройство трамвайных путей через Бульварное кольцо. Для проведения работ были перекрыты две полосы на внешнем участке Сретенского бульвара. Их завершение намечено на 15 июля.

С 10 июля начнется реконструкция путей на Каланчевской улице. Для этого трамвайное движение перекроют на 28 дней. Пассажиры смогут проехать альтернативным автобусным маршрутом через Комсомольскую площадь. Маршруты трамваев № 7, 9, 13, 37, 43 изменятся, вместо них начнут ходить компенсационные автобусы.

В рамках работ специалисты демонтируют рельсы, шпалы и дорожное покрытие, сделают котлован и подготовят основание. После укладки рельсов они уложат асфальт.

Ожидается, что протяженность новых путей составит около 1,1 километра. Кроме того, появится третий участок пути для проезда на Каланчевскую улицу. Здесь специалисты сделают шесть стрелочных переводов.

Система управления стрелкой функционирует от контактной сети транспорта с напряжением 600 вольт. В схему включена система блокировки. Вместе с тем в рамках работ мастера установят 18 крестовин для пересечения рельсовых нитей.

Ранее в столице начался финальный этап работ по возвращению трамвайного движения на Трифоновской улице. Ожидается, что линия до Рижской площади будет построена до конца 2025 года.

Специалисты возводят новый участок на улице Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью с разворотным кольцом у станции метро "Рижская".