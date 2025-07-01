Коктебель может стать звездой летнего туристического сезона

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Звездой летнего туристического сезона может стать крымский Коктебель, сообщает радио КП со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева.

Парламентарий заявил, что продажи туров по России в 2025 году просели, вероятно, из-за ситуации с закрытием пляжей в Анапе. Он считает, что это направление в Краснодарском крае считалось основным для детского и летнего отдыха в целом.

"На этом фоне популярностью и, соответственно, ростом числа бронирований могут похвастаться Севастополь и Крым", – сказал депутат.

При этом россияне стали чаще интересоваться Карелией, Ленинградской и Калининградской областями. Также популярностью пользуются регионы вдоль реки Волги. Например, текущим летом спрос на отдых в Нижегородской области вырос на 25%.

Отдохнуть на российском юге в бархатный сезон в этом году можно примерно за 80 тысяч рублей, уточнял ранее в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Предложенный вариант – отдых для семейной пары в сентябре и октябре, но в него не включена цена самих билетов. С учетом транспорта из Москвы стоимость тура на двоих составит от 120 до 150 тысяч рублей.

