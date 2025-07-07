В РФ указали на необходимость предоставления поездов при задержке авиарейсов

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Пассажирам, которые столкнулись с массовой задержкой и отменой авиарейсов, необходимо предоставлять возможность уехать на поезде, заявил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Речь о тех, кто летит, скажем, между Петербургом и Москвой. Вот такой вот план на случай чрезвычайных ситуаций, когда пассажиров увозят на поездах, его не было разработано, и, соответственно, он не был реализован", – отметил он.

По словам Янкова, контроль над этим процессом нужно осуществлять министерству транспорта, поскольку это ведомство должно координировать перевозчиков разных видов транспорта, а не ждать, что они договорятся сами.

При этом глава Союза обратил внимание, что в подобных ситуациях разным компаниям нужно разработать межведомственные планы действий.

Из-за закрытия нескольких аэропортов в Центральной России в субботу, 5 июля, РЖД назначали дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом Минтранс подчеркивал, что все воздушные гавани, где были сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы.

Массовые задержки и отмены рейсов привели к тому, что все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву были выкуплены. К вечеру 5 июля в продаже было только одно место на поезд – спальный вагон за 21,3 тысячи рублей.

В понедельник, 7 июля, Росавиация заявила, что все российские аэропорты вернулись к штатной работе после временных ограничений на использование воздушного пространства.