РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между Москвой и Санкт-Петербургом назначили дополнительные поезда, передают в пресс-службе РЖД.

Представители компании отметили, что продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратном направлении.

Назначены следующие дополнительные поезда:



№ 249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 01:29 и 9 июля в 00:36;

№ 846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 08:10 (без остановок);

№ 845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15:59;

№ 250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 08:10;

В РЖД отметили, что при наличии технических возможностей будет увеличена длина регулярных поездов, а также будут назначаться дополнительные. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Ранее в компании сообщали, что длину составов поездов дальнего следования направления Санкт-Петербург – Москва увеличили за счет прицепки дополнительных вагонов. В РЖД добавили, что задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов.

На фоне закрытия нескольких аэропортов в Центральной России в субботу, 5 июля, Минтранс заявил, что все воздушные гавани, где сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы.

Из-за задержек и отмен авиарейсов были раскуплены все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. К вечеру 5 июля в продаже было только одно место на поезд – спальный вагон за 21,3 тысячи рублей.

7 июля Росавиация заявила, что все российские аэропорты вернулись к штатной работе после временных ограничений на использование воздушного пространства.