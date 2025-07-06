Росавиация: авиатранспортная система справляется с вмешательством в работу извне

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны", – говорится в сообщении.

В настоящее время меры действуют в аэропортах Иванова, Калуги, Пскова, Тамбова и Санкт-Петербурга.

При этом, по данным на 18:00 по московскому времени, в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, задержаны 56 рейсов. До 21:00 их терминала В запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. Для минимизации время возвращения к суточному расписанию полетов аэропорт и компания "Аэрофлот" увеличили число сотрудников.

В настоящее время, как указала Росавиация, скопления пассажиров наблюдаются в терминале В. Это связано с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток.

"В целом все положенные услуги, регламентированные федеральными авиационными правилами, пассажирам оказываются. В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати", – указало ведомство.

Кроме того, в аэропорту Пулково на прилет и вылет отменено 90 рейсов, а остаются задержанными на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания.

Вместе с тем, Росавиация уточнила, что билеты на поезда между Санкт-Петербургом и Москвой есть в обоих направлениях. При необходимости специалисты добавят дополнительные места.

В аэропорту Нижнего Новгорода специалисты усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия. Всего в авиагавани отменено на прилет и вылет 26 рейсов, задержаны на вылет 13 самолетов. При этом между Нижним Новгородом и Москвой в обоих направлениях на 6–8 июля имеется почти 9 тысяч свободных мест в поездах.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета.

Ведомство указало, что специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании.

