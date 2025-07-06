Ограничения сняты в аэропорту Кирова

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он объяснил, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета.

Ведомство указало, что специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании.

