Временные ограничения объявлены в аэропорту Пулково

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В связи с ограничениями гавань не принимает и не отправляет рейсы.

На фоне возникновения проблем с задержками и отменами авиарейсов все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву распроданы. Федеральная пассажирская компания сообщила, что мониторит количество свободных мест в поездах, которые следуют по маршруту Москва – Санкт-Петербург и обратно.

В организации пообещали при необходимости и технической возможности включить в составы дополнительные вагоны.

При этом глава Минтранса РФ Роман Старовойт указал на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

