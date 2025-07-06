Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода и Пскова.

В Минтрансе РФ предупредили, что воздушные гавани, где уже сняты ограничения, постепенно входят в плановый режим работы. Для полного ввода воздушных гаваней в график привлечены дополнительные сотрудники.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт напомнил о необходимости соблюдения федеральных авиационных правил, согласно которым пассажирам должно предоставляться питание, вода и размещение. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

