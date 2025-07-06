Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

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Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее Минтранс РФ сообщал о том, что в аэропорте Нижнего Новгорода было отменено 12 рейсов. По данным ведомства, воздушные гавани, где уже сняты ограничения, входят в плановый режим работы.

Для стабилизации ситуации привлечены дополнительные сотрудники. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

