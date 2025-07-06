Временные ограничения введены в аэропорту Пскова

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Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко объяснил, что данная мера вводится для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода.

До этого Минтранс РФ сообщал, что воздушные гавани, где уже сняты ограничения, входят в плановый режим работы. Для полной стабилизации ситуации привлечены дополнительные сотрудники.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

