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06 июля, 16:28

Транспорт

Аэропорт Кирова закрыт на прием и выпуск самолетов

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения объявлены в аэропорту Кирова. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Пскова и Калуги.

При этом глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

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