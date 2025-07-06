Аэропорт Кирова закрыт на прием и выпуск самолетов

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Временные ограничения объявлены в аэропорту Кирова. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Пскова и Калуги.

При этом глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

