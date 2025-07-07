Росавиация сообщила о штатной работе всех аэропортов страны

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Все российские аэропорты вернулись к штатной работе после временных ограничений на использование воздушного пространства. О том, что самолеты стабильно вылетают и прилетают, в телеграм-канале сообщила Росавиация.

"Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях", – подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее Росавиация совместно с Минтрансом продолжает контролировать ситуацию с рейсами. Отмечается, что она полностью управляема и нормализуется. Пассажирам предоставляются все услуги, включая питание и временное проживание. Спорные моменты должны решаться в пользу граждан, подчеркнули в Росавиации.

По данным ведомства, с 5 июля по 07:00 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. На запасные аэродромы были вынуждены уйти 88 самолетов, задержаны 1,9 тысячи вылетов и прилетов. Пассажиры оформили на возврат 43 тысячи билетов, в гостиницах были размещены 94 тысячи человек. Напитки получили 199 тысяч граждан, питание – 155 тысяч.

Ограничения по большей мере затронули аэропорты Московского региона, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В Шереметьево к утру 7 июля задержанными на вылет оставались 40 рейсов. Из-за возросшей нагрузки аэропорт и крупнейший перевозчик, "Аэрофлот", увеличили численность сотрудников. Шереметьево планирует за день обслужить 1 065 рейсов.

В Пулково в ожидании вылета утром 7 июля оставались 104 самолета, были отменены семь. К работе дополнительно привлекли 90 сотрудников, чтобы в течение дня обслужить 658 рейсов.

Работу усилил и аэропорт Нижнего Новгорода. Там задержанными на вылет числились три рейса, один был отменен.

Помимо указанных аэропортов, ограничения на вылет и прилет самолетов вводились в столичных Домодедово и Жуковском, Пскове, Калуге, Саратове и ряде других.

На этом фоне Роспотребнадзор открывал горячую линию по защите прав пассажиров. Граждане могли обратиться туда при задержке, отмене или переносе рейса.

