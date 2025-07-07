В аэропорту Пулково возобновили регистрацию пассажиров

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Регистрация пассажиров на рейсы была возобновлена в аэропорту Пулково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что временные ограничения на проход в чистую зону и терминал сняты. До этого ограничения вводились для организации посадки пассажиров.

Также в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в Пулково продолжает работать оперативный штаб. Совместная работа позволяет оперативно подготавливать самолеты к вылету.

Вечером 6 июля в Пулково были введены временные ограничения на работу. Воздушная гавань не выпускала и не принимала самолеты. Ночью 7 июля ограничения были сняты. Аэропорт полностью вернулся к работе в штатном режиме.