Временные ограничения в аэропорту Пулково сняты

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Временные ограничения на работу в аэропорту Пулково сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Пулково приостанавливал работу вечером 6 июля. По информации Росавиации, на прилет и вылет было отменено 90 рейсов.

Ранее также были введены временные ограничения на работу аэропорта Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.