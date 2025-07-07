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01:57

Транспорт

Временные ограничения в аэропорту Пулково сняты

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на работу в аэропорту Пулково сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Пулково приостанавливал работу вечером 6 июля. По информации Росавиации, на прилет и вылет было отменено 90 рейсов.

Ранее также были введены временные ограничения на работу аэропорта Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

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