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01:21

Транспорт

Введены временные ограничения в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Иванова, Тамбова и Ярославля. Позднее они были сняты, объекты вернулись к работе в штатном режиме.

В Росавиации заявили, что авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне. Ведомство продолжает контролировать ситуацию в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.

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