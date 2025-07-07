Введены временные ограничения в аэропорту Саратова

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Введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Иванова, Тамбова и Ярославля. Позднее они были сняты, объекты вернулись к работе в штатном режиме.

В Росавиации заявили, что авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне. Ведомство продолжает контролировать ситуацию в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.