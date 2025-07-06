Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Иванова, Тамбова и Ярославля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения сняты на работу аэропортов Иванова, Тамбова и Ярославля. Они вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Запреты начали действовать в аэропорту Иванова утром 5 июля. При этом в Тамбове меры ввели еще 4 июля.

На фоне вводимых в российских гаванях ограничений Росавиация указала, что авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне.

При этом, по данным на 18:00 по московскому времени, в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, задержаны 56 рейсов. В аэропорту Нижнего Новгорода специалисты усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия.

