Аэропорт Пулково открыт для приема самолетов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге открыт на прием воздушных судов. Запрет снят до 22:30, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Пулково временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов самолетов вечером 6 июля. По данным Росавиации на 18:00, на прилет и вылет было отменено 90 рейсов.

При этом билеты на поезда между Санкт-Петербургом и Москвой есть в обоих направлениях. При необходимости специалисты добавят дополнительные места.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета.

Специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании.

