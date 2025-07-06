Ограничения сняты на работу аэропорта Пскова

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В аэропорту Пскова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета.

Ведомство указало, что специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании. Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что при задержке рейса пассажир может отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет.

