Аэропорт Калуги возобновил работу

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Временные ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На фоне вводимых в российских гаванях ограничений Росавиация указала, что авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне. В настоящее время меры действуют в аэропортах Иванова, Пскова, Тамбова и Санкт-Петербурга.

При этом, по данным на 18:00 по московскому времени, в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, задержаны 56 рейсов. До 21:00 их терминала В запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета.

