Сняты временные ограничения в аэропорту Саратова

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Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Временные ограничения вводились ночью 7 июля. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта Саратова делали все необходимое для возобновления работы в штатном режиме.

Также были сняты ограничения в аэропорту Пулково, которые действовали с 6 июля. По данным Росавиации, за это время на прилет и вылет было отменено 90 рейсов.