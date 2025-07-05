Запрет на полеты введен в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Запрет на использование воздушного пространства введен в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты распространились на авиагавани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В настоящий момент аэропорты не отправляют и не принимают рейсы.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – говорится в сообщении.

Между тем пассажиров авиаузла Шереметьево предупредили о более длительном ожидании при обслуживании рейсов. Это связано с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности полетов, поскольку днем 5 июля гавань приостанавливала вылет самолетов из-за усиления ветра и ограничения в ряде секторов московской воздушной зоны.

Контроль над соблюдением прав пассажиров взяла Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В случае необходимости граждане могут обратиться к дежурному прокурору ведомства по номеру +7 (916) 555-23-57.