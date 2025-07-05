Ограничения на полеты вновь введены в аэропорту Пулково

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в петербургском аэропорту Пулково, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам представителя ведомства, запрет на использование воздушного пространства коснулся авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аналогичные меры распространялись на этот авиаузел вечером субботы, 5 июля. Спустя примерно час ограничения были сняты.

Кроме того, московский аэропорт Шереметьево на некоторое время приостанавливал вылет рейсов. Причиной этому стало ограничение в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра.

В настоящий момент самолеты отправляются из гавани в порядке очереди, однако пассажиры могут столкнуться с ожиданием в связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности полетов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию. При необходимости граждане могут обратиться к дежурному прокурору ведомства по номеру +7 (916) 555-23-57.