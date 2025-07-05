Запрет на полеты введен в аэропорту Пулково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временный запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее сообщалось, что в московской авиагавани Шереметьево на некоторое время был приостановлен вылет рейсов. Это произошло из-за ограничения в ряде секторов столичной воздушной зоны и усиления ветра в районе гавани. Спустя некоторое время меры отменили, а самолеты начали вылетать по очередности.

При этом еще три московских аэропорта Внуково, Жуковский и Домодедово работали в штатном режиме. Представители последнего уточняли, что рейсы выполняются в соответствии с расписанием, отклонений от которого не зафиксировано.