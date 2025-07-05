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05 июля, 16:38

Транспорт

Запрет на полеты введен в аэропорту Пулково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временный запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее сообщалось, что в московской авиагавани Шереметьево на некоторое время был приостановлен вылет рейсов. Это произошло из-за ограничения в ряде секторов столичной воздушной зоны и усиления ветра в районе гавани. Спустя некоторое время меры отменили, а самолеты начали вылетать по очередности.

При этом еще три московских аэропорта Внуково, Жуковский и Домодедово работали в штатном режиме. Представители последнего уточняли, что рейсы выполняются в соответствии с расписанием, отклонений от которого не зафиксировано.

В Шереметьево возобновили вылеты после усиления ветра

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