В аэропорту Шереметьево заявили, что не будут делать зоны для курения платными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аэропорт Шереметьево не планирует вводить плату за посещение курительных комнат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как пояснили в аэропорту, в Шереметьево предусмотрен ряд курительных лаунджей со свободным доступом для всех желающих пассажиров. Кроме того, можно воспользоваться лаунджем за отдельную плату.

В авиагавани отметили, что тарифы определяются коммерческим оператором услуг. Все курительные комнаты также оборудованы пепельницами с дополнительной фильтрацией воздуха.

"Очищение воздуха обеспечивается благодаря современным системам вентиляции", – добавили в пресс-службе.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 рублей с пассажира за посещение курительной комнаты. При этом до 30 июня доступ был бесплатным.

В ответ на эти сообщения в Госдуме призвали ФАС проверить Пулково. Депутат Сергей Боярский назвал данный эксперимент неудачным. По его словам, пассажиры вновь начнут курить в туалете, что отрицательным образом повлияет на репутацию аэропорта.

