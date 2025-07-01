Аэропорт Пулково ввел плату за посещение зон курения

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел плату за курение в специальных зонах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на обновленный прайс-лист авиагавани.

До 30 июня доступ в курительные комнаты для пассажиров был бесплатным. Однако теперь гражданам придется платить 500 рублей за их посещение.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оснастить российские аэропорты бесплатными питьевыми кранами. По его словам, это позволит создать комфортные условия для людей, а также снизить "социальное напряжение" из-за высоких цен на товары первой необходимости в аэропортах.

Чернышов отметил, что стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра превышает все разумные пределы, достигая 150–350 рублей, что делает ее покупку обременительной, особенно для семей с детьми.