27 августа, 20:17Транспорт
В Шереметьево заявили, что пожар в курилке не нес угрозы пассажирам
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В аэропорту Шереметьево штатно сработала система пожаротушения при возгорании в курительной комнате. Пассажиры не были подвергнуты угрозе, сообщила пресс-служба авиагавани в беседе с Агентством "Москва".
Представители аэропорта добавили, что пожарный расчет прибыл в курительное помещение оперативно.
Ранее распространилась информация, что в терминале С аэропорта Шереметьево сработала сигнализация о пожаре в курительной комнате. Там загорелся специальный контейнер-пепельница для окурков.
До этого в Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus A350 с задымлением в салоне. Воздушное судно следовало из Хабаровска.
Как отметили в экстренных службах, возгорание произошло на одном из кресел в салоне, которое оперативно обесточили. При этом само задымление в салоне было потушено подручными средствами.
У следующего рейсом Хабаровск – Москва самолета сработал датчик задымления