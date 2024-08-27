В Шереметьево заявили, что пожар в курилке не нес угрозы пассажирам

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В аэропорту Шереметьево штатно сработала система пожаротушения при возгорании в курительной комнате. Пассажиры не были подвергнуты угрозе, сообщила пресс-служба авиагавани в беседе с Агентством "Москва".

Представители аэропорта добавили, что пожарный расчет прибыл в курительное помещение оперативно.

Ранее распространилась информация, что в терминале С аэропорта Шереметьево сработала сигнализация о пожаре в курительной комнате. Там загорелся специальный контейнер-пепельница для окурков.

До этого в Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus A350 с задымлением в салоне. Воздушное судно следовало из Хабаровска.

Как отметили в экстренных службах, возгорание произошло на одном из кресел в салоне, которое оперативно обесточили. При этом само задымление в салоне было потушено подручными средствами.