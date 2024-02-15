Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили у пассажира в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре одного из пассажиров в терминале С обнаружили у него предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Предмет был найден при досмотре ручной клади гражданина. После этого на место вызвали наряд полиции, взрывотехников Росгвардии, а также проинформировали о случившемся госорганы.

"Пассажиров и работников перенаправили на другой вход в пассажирский терминал", – говорится в сообщении.

По результатам проверки выяснилось, что в ручной клади у пассажира находилась зажигалка в виде аналога ручной боевой гранаты. Предмет признали неопасным для окружающих. После этого пункт досмотра продолжил работу в штатном режиме.

До этого в аэропорту Астаны объявили тревогу из-за шутки пассажира о наркотиках в ручной клади. Сотрудники службы безопасности аэропорта проверили ручную кладь 44-летнего мужчины, а затем передали его сотрудникам линейного отдела полиции. Ему грозил штраф в размере 37 тысяч долларов.

