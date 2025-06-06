Депутат Куринный выступил против резкого повышения штрафов за курение в подъезде

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Штрафы за курение в подъезде необходимо увеличивать, однако повышение не должно быть радикальным. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее сенатор Олег Голов заявил РИА Новости о необходимости увеличить штрафы за курение в подъездах примерно в 30 раз – с нынешних 500–1 500 до 50 тысяч рублей. С такой идеей он обратился в Минздрав и Роспотребнадзор. По мнению Голова, это простимулирует курящих соблюдать правила общежитий и уважать права соседей.

Алексей Куринный согласился, что курение в запрещенных местах, среди которых и жилые дома, опасно не только в отношении самого потребителя, но и окружающих.

"Хотя концентрация вредных веществ для таких людей меньше, неблагоприятное воздействие на дыхательную систему сохраняется. Особенно на тех, кто страдает легочными заболеваниями. Плюс канцерогенный эффект", – пояснил парламентарий.

В то же время депутат предостерег от радикальных шагов в борьбе с подобными нарушениями.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Я против резких движений в части борьбы с курением. Возможно, увеличить штрафы надо, но не сразу в 30 раз – это слишком радикально.

Помимо штрафов, которые нужны для быстрого влияния на нарушителей, важно вести пропаганду здорового образа жизни и постепенно повышать цены на табачную продукцию, убежден Алексей Куринный. Такой подход принесет свои результаты, однако они не будут мгновенными, заключил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции на остановках. Если документ примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

