В ГД внесен проект о запрете продажи никотинсодержащей продукции на остановках

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Проект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта внесен в ГД. Соответствующий проект от Законодательной думы Хабаровского края размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, законопроект предлагает ввести запрет запретить торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановка общественного городского транспорта и пригородного сообщения.

В случае принятия закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее в РФ призвали запретить упоминание вейпов в Сети, так как это является скрытой рекламой и формирует у молодежи ложное представление о безопасности альтернативы сигаретам. При этом исключить возможность пропаганды вейпинга среди молодого поколения можно только через предотвращение распространения вейпов.