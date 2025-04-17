Депутат Иванов призвал запретить упоминание вейпов в Сети

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В России необходимо запретить упоминание вейпов в Сети, так как оно является скрытой рекламой и формирует у молодого поколения ложное представление о безопасности альтернативы сигаретам. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов, сообщает Life.ru.

В обращении к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко депутат обратил внимание, что в настоящее время молодые люди обсуждают в социальных сетях модели, вкусы и способы использования устройств. Однако они, добавил Иванов, не понимают опасность для здоровья, которую создают вейпы.

Кроме того, по его словам, любые упоминания об устройствах в Сети популяризируют их. В связи с этим депутат предложил проработать возможность законодательного запрета публикации информации о вейпах в соцсетях и иных интернет-ресурсах.

Как отметил Иванов, исключить возможность пропаганды вейпинга среди молодого поколения можно будет, если предотвратить его распространение.

"Также необходимо усилить контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере оборота табачной и никотиносодержащей продукции", – добавил депутат.

Вместе с тем он предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним россиянам. Иванов отметил, что данные меры помогут справиться с популяризацией вейпинга и обеспечить здоровье молодежи.

В феврале Владимир Путин подписал закон, по которому в России были увеличены размеры штрафов за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним.

В частности, за это правонарушение гражданам грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам – от 500 до 700 тысяч рублей, юридическим лицам – от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Кроме того, гражданам, нарушившим данные ограничения и запреты, придется выплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 90 до 120 тысяч рублей.