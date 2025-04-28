Врач Нефедов: "попкорновая болезнь" развивается за три месяца курения вейпов

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Первые патологические изменения в легких могут появиться уже после трех месяцев использования вейпов. За это время у человека развивается "попкорновая болезнь", заявил врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов в беседе с газетой "Известия".

По его словам, при долгом курении вейпов клетки, которые защищают и очищают дыхательные пути, накапливают чрезмерное количество токсинов.

"Это приводит к воспалению легочной ткани и нарушению газообмена в альвеолах", – отметил врач.

В результате развивается острое воспаление легких и забболевание EVALI, которое также называют "попкорновой болезнью". Оно проявляется такими симптомами, как одышка, лихорадка, боль в груди, тошнота, рвота и усталость.

При этом, по мнению Нефедова, если вовремя начать лечение, то восстановить дыхательную функцию возможно. Однако в тяжелых случаях это заболевание может привести к необратимым последствиям, включая летальный исход.

Также эксперт отметил, что вейпы и электронные сигареты не являются безопасной альтернативой табаку, поскольку содержат никотин и токсичные соединения, а именно – ацетат витамина Е, диацетил, формальдегид и ацетальдегид.

Врач также рассказал, что исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса показало, что совмещение курения обычных и электронных сигарет, может привести к развитию гипертонии, сахарного диабета и других не менее серьезных заболеваний.

Ранее болезнь EVALI обнаружили у подростка в Томске. Врачи выявляют заболевание во время прослушивания легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Именно по этой причине заболевание получило свое второе неофициальное название.