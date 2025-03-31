Кабмин РФ не поддержал проект о полном запрете продажи вейпов

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Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ, который предусматривает полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них. Отзыв кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе указано, что правительство ранее уже рассматривало возможность введения запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления. Замечания, которые были сделаны тогда, актуальны и для нынешнего законопроекта, поэтому позиция ведомства по данному вопросу не изменилась, следует из отзыва кабмина.

Законопроектом предлагалось ввести полный запрет на оборот и ввоз вейпов и сырья для них в Россию. Парламентарии также считают необходимым ограничить производство и владение оборудованием, требуемым для создания вейпов и жидкостей к ним.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предлагала запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По ее мнению, это поможет сократить доступность табачной продукции для молодежи, исключить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также сформировать благоприятную образовательную среду.

