В Госдуме разработали проект о запрете оборота вейпов

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Оборот и ввоз вейпов и сырья для них предлагается запретить в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст соответствующего законопроекта Госдумы о запрете электронных курительных систем.

Кроме того, парламентарии предложили запретить производство и владение оборудованием, необходимым для создания вейпов и жидкостей к ним. В перечень вошли никотиновое сырье, никотинсодержащие жидкости, а также безникотиновые жидкости.

Между тем МВД поддержало идею полного запрета использования вейпов. О их пагубном влиянии на здоровье молодого поколения заявила в ходе заседания в Госдуме инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Елена Перепелова.

"Готовы рассмотреть все те законопроекты, которые есть, полностью принять участие в их разработке", – отметила она.

Практически все фракции Госдумы также указывали на необходимость полного запрета продажи вейпов. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что было бы логично разработать соответствующую межфракционную инициативу.

Между тем депутаты приняли законопроект, который повышает штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов несовершеннолетним. Ранее штрафные санкции варьировались от 40 до 600 тысяч рублей. Теперь новые штрафы поднимутся от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

