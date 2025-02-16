Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 10:48

Политика
Главная / Новости /

Депутат ГД Метелев: проект о запрете вейпов может быть рассмотрен в весеннюю сессию

В ГД рассчитывают на принятие проекта о запрете вейпов в весеннюю сессию

Фото: 123RF/litunyaroslav

Деуптаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о запрете вейпов в течение весенней сессии, заявил в беседе с ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, соответствующая инициатива уже находится на этапе проработки. Авторы законопроекта поддерживают диалог с правительством по этому вопросу.

Проект закона подразумевает полный запрет на оборот и ввоз вейпов и сырья для них в Россию. Парламентарии также предложили запретить производство и владение оборудованием, необходимым для создания вейпов и жидкостей к ним. В перечень вошли никотиновое сырье, никотинсодержащие жидкости, а также безникотиновые жидкости.

Практически все фракции Госдумы уже указывали на необходимость полного запрета продажи вейпов. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что было бы логично разработать соответствующую межфракционную инициативу.

"Московский патруль": общественники проверили соблюдение запрета продажи вейпов детям

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика