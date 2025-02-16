Депутат ГД Метелев: проект о запрете вейпов может быть рассмотрен в весеннюю сессию

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Деуптаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о запрете вейпов в течение весенней сессии, заявил в беседе с ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, соответствующая инициатива уже находится на этапе проработки. Авторы законопроекта поддерживают диалог с правительством по этому вопросу.

Проект закона подразумевает полный запрет на оборот и ввоз вейпов и сырья для них в Россию. Парламентарии также предложили запретить производство и владение оборудованием, необходимым для создания вейпов и жидкостей к ним. В перечень вошли никотиновое сырье, никотинсодержащие жидкости, а также безникотиновые жидкости.

Практически все фракции Госдумы уже указывали на необходимость полного запрета продажи вейпов. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что было бы логично разработать соответствующую межфракционную инициативу.