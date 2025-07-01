В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить введение аэропортом Пулково платы за посещение зоны курения. Об этом сообщает телеканал "360".

Депутат назвал данный эксперимент неудачным. По его словам, плата в размере 500 рублей за посещение зоны курения является заградительной и равняется нижней границе штрафа за данное деяние в общественном месте.

Боярский предположил, что вряд ли кто-то будет курить за 500 рублей. Он считает, что пассажиры вновь начнут делать это в туалете, что отрицательным образом повлияет на репутацию аэропорта.

На этом фоне депутат напомнил о законе, согласно которому были возвращены кабины для курения в стерильных зонах аэропорта. Они необходимы для того, чтобы очистить воздух в общественных местах, в том числе в туалетах.

О появлении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге платы за курение в специальных зонах стало известно 1 июля. До этого момента доступ в такие комнаты был бесплатным.

ФАС тем временем планирует провести проверку цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов России. Глава ведомства Максим Шаскольский считает, что для системного решения данной проблемы в воздушных гаванях нужно установить бесплатные источники воды на территории перевозочных секторов.

