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05 июля, 16:15

Транспорт

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме

Фото: 123RF/fifg

Столичный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме на фоне временных ограничений в других авиагаванях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэроузла.

Рейсы выполняются в соответствии с расписанием, отклонений от которого не зафиксировано. Кроме того, сотрудники аэропорта продолжают работать по графику, своевременно реагируют на запросы пассажиров и помогают им на всех этапах пребывания в терминале, говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что поток пассажиров распределен равномерно, что способствует стабильности всех процессов и предотвращает образование очередей в функциональных зонах.

Ранее в аэропорту Шереметьево приостанавливали вылет рейсов. Причиной для этого стало ограничение в ряде секторов московской воздушной зоны и усиление ветра в районе гавани. Позднее ограничительные меры были сняты, самолеты начали вылетать по очередности.

При этом на протяжении действия запрета на отправку воздушных судов аэроузлы Внуково и Жуковский работали штатно.

В Шереметьево возобновили вылеты после усиления ветра

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