Временные ограничения на вылет самолетов сняты в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на вылет воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту на данный момент нет скоплений пассажиров. Также делается все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов.

Пассажиров просят уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе через колл-центры авиакомпаний.

Вылет рейсов приостанавливался из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра в районе аэропорта.

В Росавиации также уточняли, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании.