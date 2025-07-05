Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Вместе с тем в аэропорту Саратова ограничения на полеты были сняты с 06:30 по московскому времени.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в петербургском аэропорту Пулково. До этого – в аэропорту Тамбова, а чуть позднее ограничения распространились и на аэропорт Нижнего Новгорода.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту Калуги. Запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности полетов.

