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04 июля, 23:29

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Тамбова, а чуть позднее ограничения на взлет и посадку самолетов распространились на аэропорт Нижнего Новгорода.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Калуги. Запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности полетов.

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