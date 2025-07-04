Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Тамбова, а чуть позднее ограничения на взлет и посадку самолетов распространились на аэропорт Нижнего Новгорода.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Калуги. Запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности полетов.

