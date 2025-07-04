04 июля, 23:29Транспорт
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.
Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Тамбова, а чуть позднее ограничения на взлет и посадку самолетов распространились на аэропорт Нижнего Новгорода.
До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Калуги. Запрет на использование воздушного пространства связан с обеспечением безопасности полетов.