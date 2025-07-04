Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения сняты в аэропортах Перми, Ижевска, Казани и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавани начали вновь осуществлять прием и выпуск самолетов. Однако за время действия ограничительных мер на запасной аэродром был перенаправлен один лайнер, выполнявший рейс в Пермь, и еще два самолета, летящих в столицу Удмуртии.

Кроме того на запасные аэродромы были направлены семь самолетов, летевших в Казань, и один самолет, который должен был приземлиться в Нижнекамске.

Экипажи воздушных судов (ВС), авиадиспетчеры и службы аэропортов в рамках усиленного режима работы принимали необходимые меры для скорейшего снятия ограничений, обеспечивая безопасность полетов, поскольку это является приоритетной задачей, подчеркнул Кореняко.

Запрет на взлет и посадку бортов в Перми был введен в гавани примерно час назад. Более того, в Пермском крае также объявили режим беспилотной опасности из-за инцидентов с дронами в соседних регионах.

В связи с этим все оперативные службы были приведены в полную готовность для предотвращения возможных угроз. Жителей же призвали не паниковать и обращаться по номеру 112 при необходимости.

В свою очередь, ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска начали действовать утром 4-го числа. На фоне мер пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания рейсов в последней гавани.