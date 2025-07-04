Временные ограничения начали действовать в аэропорту Казани

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Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет, введенный для обеспечения безопасности полетов, распространился на прием и отправку самолетов. Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов (ВС), авиадиспетчеры, а также службы гавани переведены на усиленный режим работы.

Ранним утром 4 июля подобные ограничения также начали действовать в аэропорту Саратова. Там прекратилась работа по приему и выпуску рейсов около 05:55 по московскому времени.

Спустя примерно час временная приостановка деятельности распространилась на гавани Самары и Ярославля.