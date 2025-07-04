Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Перми

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Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов начали действовать в аэропорту Перми, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры распространили на гавань с целью обеспечения безопасности полетов самолетов, обратил внимание представитель агентства.

На фоне инцидентов с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые были зафиксированы в соседних регионах, в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом объявила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

"Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз", – говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство призвало местных жителей быть внимательными. Гражданам рекомендовали не поддаваться панике, а при случае необходимости обращаться по номеру 112.

В настоящий момент запрет на использование воздушного пространства распространяется на аэропорты Самары, Ижевска, Казани и Нижнекамска.

При этом подобные ограничения ранее вводились в аэропортах Ярославля и Саратова. Спустя некоторое время они были сняты.